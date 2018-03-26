В Крыму оштрафовали двух экс-чиновников Совета министров, незаконно добывавших биткойны

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Двух бывших сотрудников аппарата Совета министров Крыма оштрафовали на 30 тыс. рублей каждого за незаконную добычу криптовалюты. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые, находясь в здании Совета министров Республики Крым, установив соответствующее программное обеспечение, "организовали процесс вычисления блоков криптовалюты для последующего получения личной прибыли". "При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на сумму 15 тыс. рублей", - отметили в свою очередь в региональном ГСУ СК, добавив, что при этом электроэнергии они потребили существенно больше полученной прибыли.

"Согласно заключению специалистов, объем электроэнергии, потребляемой компьютерами аппарата Совета министров Республики Крым, которые были задействованы обвиняемыми в процессе вычисления криптовалюты, составил 11,124 тыс. киловатт, что привело к оплате за потребленную электроэнергию денежных средств на общую сумму более 57 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

В отношении чиновников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме.