ГП РФ после пожара в Кемерове поручила проверить торговые комплексы по всей стране

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России после пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали как минимум 64 человека, поручила прокурорам с привлечением МЧС по всей стране провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры", - говорится в сообщении.

Прокурорам предписали "обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения", а в случае выявления нарушений сразу предпринять "меры реагирования, обеспечив их реальное устранение".

Поручение направили в прокуратуры во всех регионах РФ.