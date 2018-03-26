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ГП РФ после пожара в Кемерове поручила проверить торговые комплексы по всей стране

Происшествия
26 марта, 13:42 UTC+3 МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Прокуроров призвали обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России после пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали как минимум 64 человека, поручила прокурорам с привлечением МЧС по всей стране провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

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"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры", - говорится в сообщении.

Прокурорам предписали "обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения", а в случае выявления нарушений сразу предпринять "меры реагирования, обеспечив их реальное устранение".

Поручение направили в прокуратуры во всех регионах РФ.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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