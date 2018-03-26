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Суд продлил домашний арест водителю автобуса после ДТП в Ростовской области

Происшествия
26 марта, 14:46 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, марта. /ТАСС

Автобус сообщением Саратов - Ростов-на-Дону попал в ДТП в ночь на 31 января, в результате погибли четыре человека, 15 пострадали

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Суд в Ростовской области продлил на два месяца домашний арест водителю автобуса, попавшего в ДТП в январе, жертвами которого стали четыре человека, еще 15 пострадали, сообщили ТАСС в суде в понедельник.

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Ранее суд заключил водителя под домашний арест 1 февраля сроком на два месяца.

"Сегодня, 26 марта, домашний арест продлен на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Автобус сообщением Саратов - Ростов-на-Дону опрокинулся в ночь на 31 января в Белокалитвинском районе Ростовской области. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, 15 пострадали. Всего в автобусе находились 33 человека: 31 пассажир и двое водителей. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением.

Главное управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с ДТП. Позже дело передали в следственное управление Следственного комитета по региону.

Как сообщал ранее ТАСС генеральный директор компании "Нейс-Трансфер" Николай Ларин, у водителя автобуса стаж вождения превышает десять лет.

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