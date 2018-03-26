Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, им стал "сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения".

Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого, отметила представитель СК в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации", - сообщила Петренко.

Прибывший в Кемерово председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей, ему уже доложили о первых результатах расследования.

По словам Петренко, "серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы". "Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы", - добавила она, отметив, что "следствие проверяет информацию и о других нарушениях".

Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 12 человек остаются в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").