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По делу об обрушении дома в Саранске в ноябре 2017 года допросили более 35 свидетелей

Происшествия
26 марта, 15:36 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 26, марта. /ТАСС

Следователи также назначили шесть судебных экспертиз, включая металловедческую и строительно-техническую

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САРАНСК, 26 марта. /ТАСС/. Следователи допросили более 35 человек по уголовному делу об обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме в Саранске в ноябре 2017 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

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ЧП в строящемся доме в Саранске
© ГУ МЧС по Республике Мордовия

Источник: в Саранске при обрушении в строящемся здании погибли три человека

Обрушение лестничных пролетов в строящемся доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске произошло днем 13 ноября 2017 года. В результате ЧП погибли трое рабочих - двое мужчин и женщина. Еще одного пострадавшего госпитализировали с травмами.

"В настоящее время в качестве свидетелей допрошены более 35 человек, в том числе из числа руководства ООО "Строительно-монтажное управление №1", которое осуществляло строительство дома, признаны и допрошены в качестве потерпевших четыре жителя республики", - сообщили в пресс-службе.

В СК отметили, что по делу назначено шесть судебных экспертиз, включая металловедческую и строительно-техническую. "В ближайшее время по итогам выполнения комплекса запланированных мероприятий, направленных на выяснение всех без исключения обстоятельств инцидента, следствием будет сделан вывод о привлечении к уголовной ответственности конкретного лица", - говорится в сообщении.

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