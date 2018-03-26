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Росгвардия направила в Кемерово комиссию для проверки организации, охранявшей сгоревший ТЦ

Происшествия
26 марта, 16:08 дата обновления: 26 марта, 16:26 UTC+3

В результате ЧП погибли 64 человека, более 50 пострадали

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Росгвардия направила своих сотрудников в Кемерово для проверки частной охранной организации, работавшей в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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"Сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетают в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности ЧОО "Центр защиты", - сообщил Хинштейн в своем Twitter.

Ранее в связи с сообщениями очевидцев о том, что охрана торгового центра не пускала детей на лестницы, ведущие к выходу, Росгвардия пообещала провести проверку. Хинштейн сообщил ТАСС, что если факт нарушения подтвердится, ведомство будет добиваться привлечения их к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частного охранного предприятия с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц.

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Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре в торговом центре отключил систему оповещения. Сейчас решается вопрос о его задержании.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 12 человек остаются в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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