Автобус с 36 пассажирами опрокинулся в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае, есть пострадавшие, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Белокуриха - Новокузнецк, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В транспортном средстве находились 36 пассажиров. В результате ДТП погибших нет. С пострадавшими работали сотрудники скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали четыре человека, всем помощь оказана на месте, рассказал корреспонденту ТАСС Виктор Бирюков - глава Целинного района, где произошел инцидент.

"Автобус шел в сторону Кемерова, на повороте съехал в кювет. Четыре человека обратились за помощью: где-то порез, где-то ушибы. Никого не госпитализировали", - сказал он.

Глава района отметил, что для пассажиров был остановлен автобус, в котором они грелись. "Потом подошел автобус из Кемерова и забрал их в Новокузнецк", - уточнил он.

Бирюков добавил, что дорожные условия на месте ДТП были в целом нормальными. "Дорогу почистили, но утром снега было много, и на трассе ледок немножко оставался. Но дорога хорошая", - пояснил собеседник агентства.

Инцидент произошел около 12:00 (мск) в Целинном районе, на 40 км автодороги Бийск - Мартыново - Ельцовка.