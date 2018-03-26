Совладелец кемеровского ТЦ опроверг информацию о причастности "КДВ групп" к комплексу

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Томский бизнесмен Денис Штенгелов, один из учредителей компании-совладельца кемеровского торгового центра (ТЦ) "Зимняя вишня", где ранее произошел пожар, опроверг информацию о причастности крупного пищевого холдинга "КДВ групп" к ТЦ.

Ранее в СМИ появилась информация, что "КДВ групп" является одним из аффилированных собственников торгового центра. Штенгелов, являющийся одним из основателей "КДВ групп" говорит, что она не имеет отношение к ТЦ в Кемерово.

"Компания "КДВ групп" никакого отношения к торговому центру не имеет. К торговому центру имею отношение только я как физическое лицо. Я как физическое лицо являюсь совладельцем компании "Кондитерус ком", а эта компания является собственником "Кемеровского кондитерского комбината". Именно комбинат строил торговый центр", - сказал Штенгелов ТАСС.

Он уточнил, что комбинат не является дочерней компанией и не связан с "КДВ групп", занимающейся производством кондитерских изделий и закусок (бренды "Яшкино", "Кириешки", "Озерский сувенир", "Три корочки", ETRE). "Данное лицо - Кемеровский кондитерский комбинат - никак не связан с компанией "КДВ групп", - подчеркнул Штенгелов.

Собеседник агентства пояснил, что у торгового центра в Кемерово много собственников, часть объектов была продана, часть осталась в собственном управлении комбинат. "Фактически я являюсь собственником компании, которая владеет только частью площадей торгового центра. Я не строил фактически объект, я инвестировал деньги в строительство объекта", - отметил он.

Компенсации семьям погибших

Совладелец кемеровского ТЦ выплатит по 3 млн рублей семьям погибших при пожаре.

"Это страшная трагедия. Мы выделим семьям погибших по 3 млн рублей", - сказал Штенгелов, добавив, что также готов оказать необходимую помощь и поддержку нуждающимся в реабилитации, если она потребуется.

Он добавил, что общается с представителями Следственного комитета по телефону и предоставляет всю имеющуюся у него информацию. "Все сотрудники и я постоянно на связи со следователями. Мне звонят, отвечаю на все вопросы, на которые могу ответить. Я максимально заинтересован, как и все мы, в том, чтобы разобраться в произошедшем и выявить виновных в трагедии", - сказал собеседник агентства.

Штенгелов добавил, что торговый центр "Зимняя вишня" после пожара восстановлен не будет. "На этом месте не будет никогда никакого развлекательного учреждения, если мое мнение будет учитываться", - отметил он.

25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.