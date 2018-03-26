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В Ростове вынесли приговор напавшим на журналиста участникам экстремистской организации

Происшествия
26 марта, 16:58 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, марта. /ТАСС

Суд признал трех неонацистов и их сообщника виновными в избиении корреспондента издания "Кавказский узел"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Трем участникам запрещенной в России экстремистской организации и еще одному жителю Ростовской области, не входящему в нее, вынесли приговор за избиение журналиста интернет издания "Кавказский узел". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

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Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, деятельность ячейки неонацистской экстремистской организации удалось пресечь в Ростове в начале октября 2017 года. По версии следствия, обвиняемые избили лидера регионального политического движения "Левый Блок" и штатного журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева.

"Приговором суда двоим участникам экстремистской организации назначено наказание в виде 3,6 лет и 3,8 лет соответственно лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще одному участнику экстремисткой организации назначено наказание в виде 1,7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Триста часов обязательных работ назначено лицу, не входящему в состав экстремисткой организации, но участвовавшему в избиении журналиста", - говорится в сообщении следственного управления.

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