Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Татарстане продлил домашний арест главе Ассоциации МСБ региона

Происшествия
26 марта, 18:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, марта. /ТАСС

Ранее Хайдара Халиуллина обвинили в мошенничестве более чем на 21 млн рублей и покушении на мошенничество в размере 18 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Вахитовский районный суд в Казани продлил домашний арест президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина, который подозревается в мошенничестве более чем на 21 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба суда.

"Домашний арест Халиуллину продлен до 12 апреля 2018 года", -уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, Вахитовский районный суд Казани 14 апреля 2017 года арестовал Халиуллина, обвиняемого в мошенничестве более чем на 21 млн рублей и покушении на мошенничество в размере 18 млн рублей. Ему предъявили обвинение по 51 эпизоду преступлений различных степеней тяжести. В том же месяце Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения Халиуллину с заключения под стражу на домашний арест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
3
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
4
США высылают из страны 60 российских дипломатов
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама