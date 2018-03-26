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Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна

Происшествия
26 марта, 19:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом было задержано пограничниками Украины в Азовском море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Собственник российского рыболовецкого сейнера "Норд" считает незаконными действия украинских пограничников, арестовавших судно в Азовском море, сообщил в понедельник ТАСС представитель владельца судна - керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом было задержано пограничниками Украины накануне в Азовском море. На его борту десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

"Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. На данный момент все члены экипажа находятся на борту судна. Сегодня до конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий", - сообщил представитель владельца.

Об аресте судна

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, задержанное украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, зарегистрировано в Крыму. Как сообщил ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно сейчас находится в Бердянске. По информации ведомства, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По данным собственника судна, экипажу инкриминируется статья 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" - влечет наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток).

Капитану инкриминируется статья 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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