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СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове

Происшествия
26 марта, 19:02 UTC+3

В ведомстве заверили, что регулярно предоставляют сведения, имеющие под собой реальные основания

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг распространенную в соцсетях информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - говорится в сообщении СК в telegram-канале.

"Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания", - сообщили в СК.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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