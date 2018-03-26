СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг распространенную в соцсетях информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - говорится в сообщении СК в telegram-канале.

"Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания", - сообщили в СК.