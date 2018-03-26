Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму передали в Верховный суд региона

Происшествия
26 марта, 20:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Гражданина Украины Евгения Панова обвиняют по трем статьям УК РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Прокуратура Крыма в понедельник передала в Верховный суд республики уголовное дело в отношении гражданина Украины Евгения Панова, которого обвиняют в подготовке диверсий на полуострове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело в отношении Панова с утвержденным обвинительным заключением передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу", - сказал источник. По его словам, Панова обвиняют по трем статьям УК РФ: "Приготовление к диверсии", "Покушение на контрабанду боеприпасов" и "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов". Ему грозит длительный тюремный срок.

Смотрите также
Юрий Солошенко (слева) и Геннадий Афанасьев с президентом Украины Петром Порошенко после возвращения из России

Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. Досье

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий в Крыму были задержаны двое украинцев: Андрей Захтей и Панов.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести с половиной годам лишения свободы. "Дело Захтея", который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.

Панов, в свою очередь, вину не признает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
2
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
3
Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
США высылают из страны 60 российских дипломатов
6
СМИ: сербы на севере Косова поднялись по тревоге и строят баррикады
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама