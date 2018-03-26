Пожар произошел в жилом доме в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Пожар на третьем этаже четырехэтажного жилого дома начался в Ростове-на-Дону, на месте работают 12 единиц техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Социалистическая, 128, четырехэтажный жилой дом старой постройки, на третьем этаже возгорание. В 19:47 сообщение поступило. 12 единиц техники, 52 человека личного состава, информация уточняется", - сказала собеседница.

Как уточнили ТАСС в региональном ГУ МЧС, из здания эвакуировано около 20 человек. На данный момент от огня пострадала одна квартира, опасности распространения на соседние здания нет. Площадь пожара уточняется.