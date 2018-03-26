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Пожар произошел в жилом доме в Ростове-на-Дону

Происшествия
26 марта, 20:45 дата обновления: 26 марта, 20:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, марта. /ТАСС

Из здания эвакуировали около 20 человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Пожар на третьем этаже четырехэтажного жилого дома начался в Ростове-на-Дону, на месте работают 12 единиц техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Социалистическая, 128, четырехэтажный жилой дом старой постройки, на третьем этаже возгорание. В 19:47 сообщение поступило. 12 единиц техники, 52 человека личного состава, информация уточняется", - сказала собеседница.

Как уточнили ТАСС в региональном ГУ МЧС, из здания эвакуировано около 20 человек. На данный момент от огня пострадала одна квартира, опасности распространения на соседние здания нет. Площадь пожара уточняется.

 

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