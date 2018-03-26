Опознаны 25 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Опознаны 25 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово, из них 13 детей, следует из официального списка судмедэкспетизы, который размещен в штабе по ликвидации ЧС.

Согласно спискам по состоянию на 23:50 местного времени (20:50 мск), самым юным жертвам трагедии было 5 лет. Список размещает специалист Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно.