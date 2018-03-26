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Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
26 марта, 21:46 дата обновления: 26 марта, 22:05 UTC+3

Всего задержаны и опрошены пять подозреваемых

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© Данил Айкин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при сигнале о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, задержан. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", - сообщила она.

Ранее СК сообщил о пятом фигуранте уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Им стал "сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения".

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. Удалось опознать тела 25 погибших, 13 из них - дети.

В больницах города остаются 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать, судьба 16 человек остается неизвестной.

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