Пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону локализован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать возгорание в старом доме в центре Ростова-на-Дону на площади 150 кв. м, сообщили ТАСС в понедельник в оперативном штабе.

"Локализация <...> на площади 150 кв. м. <...> Сейчас проливаем, просматриваем с помощью тепловизора, чтобы выявить потайные очаги", - сказал представитель штаба.

Он добавил, что ранее озвученная информация о пострадавших не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в старом доме в центре Ростова-на- Дону загорелась квартира на третьем этаже, около 20 человек эвакуировали. Площадь пожара составляла 150 кв. м.