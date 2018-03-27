Замглавы МЧС заявил об отсутствии новой информации о погибших при пожаре в Кемерове

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Замглавы МЧС Владлен Аксенов опроверг информацию о значительно большем числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"В результате пожара погибли 64 человека. Никакой другой информации у оперативного штаба не было и нет", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать распространяющуюся в соцсетях информацию о большем числе жертв этой трагедии.

Как сообщил на оперативном совещании начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Момотов, 25 человек опознаны. В морге сейчас находятся 56 тел. "Из 64 погибших 39 не опознаны", - сказал он.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Всего опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.