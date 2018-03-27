ФСБ пресекла деятельность террористического "Красноярского джамаата"

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность так называемого Красноярского джамаата - террористической ячейки, связанной с международными террористическими организациями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Три организатора и шесть участников террористической ячейки задержаны. В их отношении следственным отделом УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе")", - сообщили в ФСБ.

Силами ФСБ, полиции и Росгвардии были проведены обыски по 16 адресам, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу.

Сейчас часть задержанных дают признательные показания о противоправной деятельности организаторов террористического сообщества. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, отметили в ФСБ.