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ФСБ пресекла деятельность террористического "Красноярского джамаата"

Происшествия
27 марта, 6:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, марта. /ТАСС

Задержаны три организатора и шесть участников террористической ячейки

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КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность так называемого Красноярского джамаата - террористической ячейки, связанной с международными террористическими организациями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Три организатора и шесть участников террористической ячейки задержаны. В их отношении следственным отделом УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе")", - сообщили в ФСБ.

Силами ФСБ, полиции и Росгвардии были проведены обыски по 16 адресам, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу.

Сейчас часть задержанных дают признательные показания о противоправной деятельности организаторов террористического сообщества. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, отметили в ФСБ.

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