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Разбор завалов и поиск людей продолжаются на месте пожара в Кемерове

Происшествия
27 марта, 7:08 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы продолжаются на месте пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове: специалисты разбирают завалы и продолжают поиск людей, сообщил ТАСС во вторник начальник кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Яковлев.

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"На данный момент мы продолжаем аварийно-спасательные работы, производится разбор завалов, упавших конструкций и поиск людей", - сказал Яковлев.

На месте трагедии кранами достают обгоревшие конструкции, в стенах здания торгового центра выпиливают большие отверстия, через которые выбрасывают мусор.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Во вторник во всех храмах Кемеровской епархии пройдут панихиды.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших.

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