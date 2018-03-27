Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил СК дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове в связи с пожаром в ТЦ

Происшествия
27 марта, 7:27 UTC+3 КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Президент РФ заявил, что "нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

Смотрите также

Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства

Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерове в память о жертвах пожара

Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - сказал президент.

Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК РФ изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно с нарушениями, отметил он.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
2
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
3
Бастрыкин: пожарная сигнализация в сгоревшем кемеровском ТЦ не работала почти неделю
4
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Скворцова: родственники опознали тела 13 детей, погибших при пожаре в Кемерове
6
СМИ: сербы на севере Косова поднялись по тревоге и строят баррикады
7
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама