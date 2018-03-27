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Бастрыкин: пожарная сигнализация в сгоревшем кемеровском ТЦ не работала почти неделю

Происшествия
27 марта, 7:48 дата обновления: 27 марта, 8:21 UTC+3 КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Председатель СК РФ отметил, что сигнализация не работала, начиная с 19 марта

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерове в воскресенье ТЦ "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, однако, ее починкой никто не занимался. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерове президентом РФ Владимиром Путиным, председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", - сказал Бастрыкин.

Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - сказал Бастрыкин.

Глава СК также добавил, что генетическая экспертиза тел погибших займет до двух недель.

"У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет", - сказал Бастрыкин. 

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