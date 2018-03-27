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Путин пообещал жителям Кемерова, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны

Происшествия
27 марта, 9:16 дата обновления: 27 марта, 9:25 UTC+3

Расследование трагедии будет вестись тщательно, подчеркнул глава государства

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кемерове незапланированную встречу с инициативной группой граждан. Глава государства пообещал им, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ "Зимняя вишня", понесут наказание.

Собравшимся гражданам, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, президент сообщил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. "Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - сказал Путин.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Глава государства также сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

Во время совещания в областной администрации около здания собрались несколько тысяч человек. Собравшиеся высказывали недоверие к названному числу жертв, которые были официально озвучены. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, в которую вошли около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы. Они намерены сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Путин изменил планы и решил встретиться с инициативной группой. Президент приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" - задал президент вопрос главе города. Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.

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