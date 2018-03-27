Главу приморского Дальнегорска будут судить за злоупотребления на более чем 20 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Приморская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о злоупотреблениях на сумму не менее 22 млн рублей главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты, сообщил во вторник ТАСС представитель управления Следственного комитета по региону.

"Обвинительное заключение по уголовному делу Игоря Сахуты утверждено. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 285 УК РФ ("Злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия"). Также в деле есть обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, в конце 2015 года обвиняемый, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате действий чиновника бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

Как отмечается в материалах дела, обвиняемый в стремлении проявить себя в качестве успешного руководителя и показать своевременное освоение средств, выделенных из Фонда содействия реформирования ЖКХ, бюджета Приморского края и бюджета Дальнегорского городского округа, организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средней рыночной стоимости. Используя служебное положение, он, кроме того, вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая затягиванием со стороны администрации Дальнегорска сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода на счета предприятия, которому оказывал покровительство, денежных средств.

Кроме того, по данным следствия, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Автобаза №7". Он создавал выгодные условия муниципальных договоров и контрактов, что позволило автобазе беспрепятственно побеждать на конкурсах, в том числе по заключению контракта "На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории Дальнегорска в 2016 году" на общую сумму свыше 2,2 млн рублей.