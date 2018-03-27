В больнице в ЕАО умер еще один пациент психоневрологического интерната

ТАСС, 27 марта. Еще один пациент Биробиджанского психоневрологического интерната, где с 15 по 25 марта умерли, по предварительным данным, от пневмонии пять человек, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Четверо пациентов биробиджанского психоневрологического интерната с диагнозом "пневмония" скончались с 15 по 23 марта. Еще один умер 25 марта. Следствие в связи с этим возбудило уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным на понедельник, в больницах с симптомами ОРВИ и гриппа находились 39 подопечных интерната.

"В областной больнице скончался еще один подопечный психоневрологического интерната. Женщина в возрасте 91 года находилась несколько дней в тяжелом состоянии вследствие перенесенного инсульта. После необходимых исследований станет известна точная причина смерти. Связывать ее с гриппом и его осложнением в виде пневмонии пока безосновательно, так как возбудитель гриппа у нее не обнаружен", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства - начальника управления здравоохранения правительства ЕАО Валерия Жукова.

Сообщается, что всего в областной больнице находятся 13 подопечных интерната, у шести из них наметилась положительная динамика. Всего в больницы, как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, с симптомами ОРВИ госпитализировано в общей сложности более 50 пациентов интерната.