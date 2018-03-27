Путин: собственники помещений ТЦ в Кемерове должны участвовать в расследовании

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым участие собственников площадей в кемеровском торгово-развлекательном центре в расследовании причин воскресного пожара.

"Нужно как следует с этим разобраться. Что касается собственников, то, конечно, они должны появиться и поучаствовать во всей этой работе", - указал глава государства на совещании в Кемерове. Видеозапись этого совещания продемонстрирована в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Путин подчеркнул: "Собственники что? Они сдали в аренду и все. А обязанность органов власти - проконтролировать, как организована эта работа и добиться того, чтобы она была поставлена на должный уровень". "Собственник сдал и сдал, а органы государственной власти - городские органы в данном случае, прежде всего, - должны обеспечить необходимый уровень безопасности", - заявил президент.

"Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов - 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались - как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность", - доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул: "Будем разбираться, начиная с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр, видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными". Бастрыкин добавил, что будет проводиться и строительная экспертиза.

Глава государства обратил особое внимание руководителя МЧС Владимира Пучкова на то, что льготный период в отношении бизнеса не относится к вопросам безопасности. Выдержав паузу, президент признался: "Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей - хочется не плакать, а реветь хочется". И добавил: "А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу".