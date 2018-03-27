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Пожарные ликвидируют возгорание на заводе в Оренбурге

Происшествия
27 марта, 10:20 UTC+3 ОРЕНБУРГ 27, марта. /ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

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ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание на заводе в Оренбурге, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС России.

"В 10:37 (08:37 мск) поступило сообщение о возгорании на заводе железобетонных изделий в Оренбурге. Площадь пожара уточняется", - сказал представитель ведомства.

На место пожара выехали пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет, работники предприятия покинули помещения самостоятельно.

В ведомстве добавили, что горит транспортировочная лента для подачи цемента на пятом и шестом этажах. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50-60 кв. метров.

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