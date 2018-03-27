Задержаны подозреваемые в краже 42 млн рублей у московского предпринимателя

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи 42 млн рублей у московского предпринимателя. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из задержанных работал у пострадавшего водителем.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Москвы и Московской области в возрасте 44 и 54 лет, подозреваемых в совершении кражи у предпринимателя", - сказала Волк.

По ее словам, установлено, что один из задержанных работал водителем у потерпевшего и знал о крупной сумме денег, которая хранились в кладовке гостевого дома. "Поссорившись с работодателем и вступив в сговор со своим родственником, мужчина похитил сумку с деньгами. Сумма причиненного ущерба составила 42 млн рублей", - рассказала представитель МВД.

Она также добавила, что при обыске у задержанных были изъяты мобильные телефоны, документы и пустая сумка, в которой были украдены денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.