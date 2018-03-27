Госдума заслушает Пучкова по результатам расследования причин пожара в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова для доклада о причинах пожара в торговом центре в Кемерове, как только завершится расследование.

Об этом заявил во вторник на пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это [ЧП] стало возможным", - заявил Володин.

Он отметил, что расследование причин пожара относится к компетенции МЧС. "Если это будет компетенция правоохранительных органов, мы пригласим представителей правоохранительных органов и заслушаем доклад руководителей этих ведомств", - добавил спикер.

При этом Володин обратился к парламентариям, заявив, что "очень много зависит" и от них. "Каждый из нас, особенно те, кто избирался по одномандатным округам, знает что у него происходит в регионе. Это вопросы, которые мы также должны в рамках своих полномочий держать на контроле", - подчеркнул политик.