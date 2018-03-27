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Госдума заслушает Пучкова по результатам расследования причин пожара в Кемерове

Происшествия
27 марта, 11:04 дата обновления: 27 марта, 11:42 UTC+3

Депутаты хотят понять, почему это ЧП стало возможным, отметил спикер Вячеслав Володин

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова для доклада о причинах пожара в торговом центре в Кемерове, как только завершится расследование.

Об этом заявил во вторник на пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это [ЧП] стало возможным", - заявил Володин.

Он отметил, что расследование причин пожара относится к компетенции МЧС. "Если это будет компетенция правоохранительных органов, мы пригласим представителей правоохранительных органов и заслушаем доклад руководителей этих ведомств", - добавил спикер.

При этом Володин обратился к парламентариям, заявив, что "очень много зависит" и от них. "Каждый из нас, особенно те, кто избирался по одномандатным округам, знает что у него происходит в регионе. Это вопросы, которые мы также должны в рамках своих полномочий держать на контроле", - подчеркнул политик.

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