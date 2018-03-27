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Инициативная группа проинспектировала морги Кемерова после крупного пожара в ТЦ

Происшествия
27 марта, 11:23 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

По словам одного из участников инициативной группы, горожане посетили также другие объекты, на которые, по слухам, могли быть доставлены тела погибших

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Инициативная группа жителей Кемерова вместе с представителями мэрии города проверили городской морг и еще несколько объектов в городе, чтобы убедиться в достоверности озвученного ранее властями числа жертв пожара в торговом центре, сообщил ТАСС один из участников инициативной группы.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В последние дни в Кемерово, где в воскресенье сгорел торговый центр "Зимняя вишня", несмотря на постоянные заявления властей, распространяются многочисленные слухи о том, что число жертв якобы может значительно превышать официально названные 64 погибших.

"Мы поехали в морг, при нас родственникам выдавали людей, в списках 64 человека, сколько пропавших без вести сейчас уточняется, я не могу назвать точное количество", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии ТАСС подтвердили факт инспектирования моргов представителями общественности.

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"Такая поездка состоялась, была инициативная группа - несколько горожан. Сейчас… мэр города на площади встречается с горожанами", - сообщил в пресс-службе.

По словам одного из участников инициативной группы - Андрея Васильченко, горожане посетили также другие объекты, на которые, по слухам, могли быть доставлены тела погибших.

"Мы поехали дальше по информации о том, что трупы повезли в хладокомбинат, как бы ужасно это ни звучало. Мы поехали туда той самой ответственной группой, которая была выбрана в девять утра. Ничего кроме пищевых продуктов мы там не увидели, более того мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине", - сказал он.

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