В Ленинградской области микроавтобус с детьми попал в ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель", в котором находились пять детей и сопровождающий, столкнулся с другим микроавтобусом на 200-м километре федеральной трассы "Кола" в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, после ДТП детей доставили в больницу.

"Микроавтобус "Газель", там было пять детей и один сопровождающий, столкнулся с Fiat Ducato. После ДТП детей отправили в больницу для обследования", - сказали в управлении ГИБДД.

В ведомстве добавили, что после осмотра врачами детей отпустили из больницы, так как никто из них не пострадал. "Причина ДТП - водитель Fiat не справился с управлением. Он также не пострадал", - отметили в управлении ГИБДД.