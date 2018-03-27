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В Ленинградской области микроавтобус с детьми попал в ДТП

Происшествия
27 марта, 11:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель", в котором находились пять детей и сопровождающий, столкнулся с другим микроавтобусом на 200-м километре федеральной трассы "Кола" в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, после ДТП детей доставили в больницу.

"Микроавтобус "Газель", там было пять детей и один сопровождающий, столкнулся с Fiat Ducato. После ДТП детей отправили в больницу для обследования", - сказали в управлении ГИБДД.

В ведомстве добавили, что после осмотра врачами детей отпустили из больницы, так как никто из них не пострадал. "Причина ДТП - водитель Fiat  не справился с управлением. Он также не пострадал", - отметили в управлении ГИБДД.

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