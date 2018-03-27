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Неопознанных жертв пожара в Кемерове идентифицируют по ДНК в течение трех суток

Происшествия
27 марта, 11:41 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Судебно-медицинские специалисты, прибывшие в регион из Москвы, начали работы по генетическим исследованиям останков

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сдавшие во вторник образцы для проведения генетической экспертизы, получат результаты в течение трех суток, сообщил во вторник на встрече с горожанами вице-губернатор региона Сергей Цивилев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В Кемерово из Москвы прибыли судебно-медицинские специалисты, начались работы по генетическим исследованиям останков.

"Примерно в течение трех суток для тех, кто сдал ДНК, будут установлены все данные. Это не значит, что они не появятся раньше", - сказал он.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявили траур. В городах и селах региона приспустили государственные флаги, отменили развлекательные мероприятия.

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