Неопознанных жертв пожара в Кемерове идентифицируют по ДНК в течение трех суток

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сдавшие во вторник образцы для проведения генетической экспертизы, получат результаты в течение трех суток, сообщил во вторник на встрече с горожанами вице-губернатор региона Сергей Цивилев.

В Кемерово из Москвы прибыли судебно-медицинские специалисты, начались работы по генетическим исследованиям останков.

"Примерно в течение трех суток для тех, кто сдал ДНК, будут установлены все данные. Это не значит, что они не появятся раньше", - сказал он.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявили траур. В городах и селах региона приспустили государственные флаги, отменили развлекательные мероприятия.