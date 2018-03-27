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Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

Происшествия
27 марта, 11:29 дата обновления: 27 марта, 11:48 UTC+3

Ведомство отказало в согласовании технических условий из-за того, что они "не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта"

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© Максим Григорьев/ТАССС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", - сказал Еникеев.

Как доложил президенту РФ во вторник на совещании в Кемерове председатель СК Александр Бастрыкин, администрация города в 2013 году дала разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр, "видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными". Бастрыкин добавил, что будет проводиться строительная экспертиза. "Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов - 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались - как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность", - доложил Владимиру Путину глава СК.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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