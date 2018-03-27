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Три кинозала и контактный зоопарк в ТЦ в Кемерове уже горели к прибытию пожарных

Происшествия
27 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В МЧС отметили, что пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники МВД России, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи были своевременно направлены к месту ЧП

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Помещение контактного зоопарка и три зала кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове уже горели к прибытию пожарных. Об этом сообщает МЧС РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В 12:15, по прибытии на место чрезвычайной ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу", - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что пожарно-спасательные подразделения и военизированные горноспасательные отделения МЧС, сотрудники МВД России, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи были своевременно направлены к месту пожара.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.

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