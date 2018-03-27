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Суд над напавшим на ведущую "Эха Москвы" Фельгенгауэр начнется 9 апреля

Происшествия
27 марта, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Обвиняемый по делу Борис Гриц проник в редакцию радиостанции и напал на ведущую в октябре 2017 года

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 9 апреля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении Бориса Грица, напавшего на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.

"Предварительное слушание по делу Бориса Грица назначено на 9 апреля, в 14 часов, в Пресненском районном суде города Москвы", - сказал адвокат.

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Что известно о нападении на журналистку "Эха Москвы"

По закону, предварительные слушания проходят в закрытом режиме. Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Гриц признан нуждающимся в принудительном лечении, в момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Днем 23 октября 2017 года Гриц проник в редакцию радиостанции и напал на Фельгенгауэр, нанеся ей удар ножом в шею. Следствие придерживалось версии о психической нестабильности нападавшего. Гриц на допросе рассказывал, что не был лично знаком с Фельгенгауэр, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии, на почве чего у него и развилась личная неприязнь к журналистке.

В отношении обвиняемого была проведена стационарная психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у него обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.

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