Директор фабрики в Белгороде получил уголовное наказание за фальсификацию медизделий

ТАСС, 27 марта. Директор фабрики в Белгороде приговорен к условному сроку и штрафу за изготовление и распространение незарегистрированного медицинского изделия - термобумаги для медицинских видеопринтеров. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

"Головинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении генерального директора ЗАО "Фабрика диаграммных бумаг" (город Белгород), которым признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ: в производстве и сбыте незарегистрированного медицинского изделия - термобумаги для медицинских видеопринтеров", - говорится в сообщении.

По информации Росздравнадзора, генеральный директор ЗАО "Фабрика диаграммных бумаг" незаконно произвел на оборудовании предприятия незарегистрированные медицинские изделия (эквивалент бумаги для ультразвукового исследования), которые незаконно поставил в одну из московских поликлиник.

Головинский районный суд Москвы приговорил директора фабрики к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. "Кроме того, с виновного будут взысканы денежные средства в пользу ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника №45 ДЗМ" в счет причиненного материального ущерба", - отмечено в сообщении.