Житель Украины пытался продать почти 200 единиц спецтехники, включая БТР и БМП

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Полиция Житомирской области, расследуя обстоятельства повреждения магистрального нефтепровода, во время обысков обнаружила и изъяла почти 200 единиц подготовленной для продажи спецтехники, включая военную. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"В течение двух недель проведены обыски в Новоград-Волынском районе области, в ходе которых изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди выявленной техники: бронетранспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП), спецтехника на базе автомобилей ЗиЛ, "Урал", ГАЗ - кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, данное имущество подозреваемый, чье имя пока не названо, пытался продать, размещая объявления в интернете. Полиция в настоящий момент устанавливает принадлежность техники, в том числе следователи проверяют информацию о возможном ее нахождении на учете в Вооруженных силах Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.