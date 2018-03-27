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В Москве задержан подозреваемый в нападениях на букмекерские конторы

Происшествия
27 марта, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на букмекерские конторы. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово Москвы задержали 33-летнего мужчину по подозрению в двух разбойных нападениях на букмекерские конторы, расположенные в районах Перово и Измайлово", - сказала Волк.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбое. Заявитель рассказал, что в помещение на Зеленом проспекте вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы деньги, после чего скрылись.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, 33-летнего жителя Северо-Кавказского региона, и установили его возможную причастность к аналогичному нападению на букмекерскую контору на Измайловском шоссе", - рассказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ. Подозреваемый арестован.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск и задержание возможных соучастников противоправных деяний.

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