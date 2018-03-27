Суд Севастополя рассмотрит дело двух обвиняемых в подготовке диверсии в Крыму украинцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Севастопольский городской суд рассмотрит дело по обвинению двух граждан Украины в подготовке диверсии в Крыму, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что 9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек: Владимира Дудки, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона.

"Дело поступило вчера, будет заслушиваться в закрытом режиме, оглашение приговора будет в открытом режиме за исключением мотивировочной части. В качестве подсудимых проходят два лица - Бессарабов и Дудка, статьи - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой; приготовление к диверсии, совершенное организованной группой", - сказали ТАСС в Севастопольском горсуде.

Один из участников этой диверсионной группы - Дмитрий Штыбликов - уже получил срок. Как сообщалось, в ноябре прошлого года Севастопольский городской суд признал его виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. руб. Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.