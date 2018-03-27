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Адвокат главы карельского "Мемориала" считает, что оглашение приговора могут перенести

Происшествия
27 марта, 13:30 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 27, марта. /ТАСС

По словам Юрия Дмитриева, суд назначил оглашение приговора на 3 апреля

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ПЕТРОЗАВОДСК, 27 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд может перенести оглашение приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, которого обвинили в изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери, из-за сложности уголовного дела. Об этом во вторник журналистам сообщил адвокат подсудимого Виктор Ануфриев.

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Глава "Мемориала" в Карелии Юрий Дмитриев в последнем слове заявил о невиновности

Ранее во вторник Юрий Дмитриев сказал журналистам, что суд назначил оглашение приговора на 3 апреля. Как уточнили ТАСС в аппарате судьи Марины Носовой, которая рассматривает дело, "ориентировочно оглашение назначено 3 апреля в 16:00 мск".

"Объективно разобраться в этом деле, проанализировать все доказательства - это большая работа. Поэтому вполне возможно, что 3 апреля суд будет не готов огласить. Я вполне это допускаю", - сказал Ануфриев.

В ходе прений прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала признать Дмитриева виновным по всем статьям и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима, а адвокат подсудимого попросил вынести оправдательный приговор, потому что в действиях правозащитника нет состава преступления. Правозащитник в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дмитриеву предъявили обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкцию которого изменили в домашних условиях.

Ранее адвокат Ануфриев сообщил ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриева арестовали 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом" и вину не признал, так как никаких, по его словам, противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

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