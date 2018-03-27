Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Список жертв пожара в Кемерове разместят в открытом доступе

Происшествия
27 марта, 13:49 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

По последним официальным данным, погибли 64 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Информацию о жертвах пожара в ТЦ в Кемерово разместят в открытом доступе в ближайшее время для уточнения. Об этом сообщил вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время акции памяти в центре города, передает корреспондент ТАСС.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По последним официальным данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил собравшимся разместить все имеющиеся у них данные в открытом доступе, пообещав, что в течение часа власти выложат на сайте данные, которые есть у них в распоряжении.

"В течение часа будут на сайте фамилии всех, все данные, которые мы имеем, вы можете ознакомиться с этими данными. Если у вас есть какие-то другие данные, вы можете на этом сайте разместить. Все открыто, все прозрачно. Я гарантирую вам лично, что все, что делается на сегодня, делается открыто и прозрачно в ваших интересах, в наших общих интересах", - сказал он.

Цивилев добавил, что от близких жертв пожара информацию скрывать никто не заинтересован. "Все заинтересованы только в одном на сегодня, чтобы максимально оказать помощь тем людям, которые попали в эту ситуацию", - добавил заместитель губернатора.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама