Список жертв пожара в Кемерове разместят в открытом доступе

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Информацию о жертвах пожара в ТЦ в Кемерово разместят в открытом доступе в ближайшее время для уточнения. Об этом сообщил вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время акции памяти в центре города, передает корреспондент ТАСС.

По последним официальным данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил собравшимся разместить все имеющиеся у них данные в открытом доступе, пообещав, что в течение часа власти выложат на сайте данные, которые есть у них в распоряжении.

"В течение часа будут на сайте фамилии всех, все данные, которые мы имеем, вы можете ознакомиться с этими данными. Если у вас есть какие-то другие данные, вы можете на этом сайте разместить. Все открыто, все прозрачно. Я гарантирую вам лично, что все, что делается на сегодня, делается открыто и прозрачно в ваших интересах, в наших общих интересах", - сказал он.

Цивилев добавил, что от близких жертв пожара информацию скрывать никто не заинтересован. "Все заинтересованы только в одном на сегодня, чтобы максимально оказать помощь тем людям, которые попали в эту ситуацию", - добавил заместитель губернатора.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.