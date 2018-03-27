Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи осудили застройщика за обман дольщиков на 54 млн рублей

Происшествия
27 марта, 13:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, марта. /ТАСС

От преступных действий мужчины пострадали жители разных регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Суд приговорил недобросовестного застройщика к трем годам лишения свободы за обман 44 дольщиков в Сочи на сумму более 54 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Центральный районный суд города Сочи вынес приговор недобросовестному застройщику, причинившему имущественный ущерб 44 гражданам на сумму свыше 54 млн рублей", - говорится в сообщении.

От преступных действий мужчины пострадали жители разных регионов, в том числе Московской, Ростовской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского и Алтайского краев.

"С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города и потерпевших по уголовному делу, а также признания своей вины в полном объеме и частичного возмещения ущерба, суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс- службе.

Обвиняемый с 28 сентября 2017 года находился под подпиской о невыезде. В судебном заседании указанная данная мера пресечения отменена, он взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край Иркутская область Краснодарский край Ростовская область Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама