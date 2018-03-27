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Задержанным по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове предъявили обвинения

Происшествия
27 марта, 13:54 дата обновления: 27 марта, 14:36 UTC+3

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Задержанным по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове предъявили обвинения, сообщает Следственный комитет РФ.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых. "Следователи СКР ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ. В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

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При этом следствие просит суд продлить на 72 часа срок задержания технического директора ТЦ Георгия Соболева, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Я ходатайствую о продлении срока задержания до 72 часов", - сказал представитель СК РФ.

Соболев в суде сообщил, что сам присутствовал на тушении пожара. "Я сам присутствовал на этом пепелище, принимал участие в эвакуации людей. Мы выводили людей, поступали звонки, что женщина в лифте застряла. <…> В последний момент все системы работали исправно", - сказал он.

По делу о пожаре задержаны пять человек. Среди них технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Оно передано для расследования следователю при председателе СК РФ.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том 41 ребенок. Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.

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