Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина в Кемерове во вторник попросил лично у главы государства прощение за трагедию с гибелью людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" и пообещал сделать все возможное для оказания помощи семьям погибших. Глава региона привел версию о том, что пожар мог начаться из-за фейерверков, а также посетовал на действия оппозиции, которая, по его мнению, пытается использовать людское горе.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет", - сказал губернатор на совещании у Путина.

Тулеев поблагодарил президента за телефонный звонок после трагедии. "Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", - обратился губернатор к президенту. Он отметил, что изначально докладывал главе государства (по телефону 25 марта - прим. ТАСС) о 27 пропавших без вести, а затем "как снежный ком все это стало накатываться". "И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась", - сказал Тулеев.

Губернатор также посетовал на действия оппозиции. "На горе людском - вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - рассказал Тулеев.

Он также заявил, что прекратит "каникулы" для бизнеса, связанные с контролем за безопасностью в местах скопления людей, и пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказываться помощь, причем не только в виде единовременных выплат. "Мы по каждой семье разработаем программу <…> И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я вам твердо обещаю", - заверил Тулеев.

"Здесь я вам обещаю, все будет сделано, все возможное. Здесь просто эту сторону надо отбросить. Моя задача - не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей", - заключил губернатор Кузбасса.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.