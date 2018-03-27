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Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре

Происшествия
27 марта, 14:30 дата обновления: 27 марта, 15:02 UTC+3

В перечне погибших, личность которых установлена, - 25 человек

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© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Администрация Кемерова опубликовала список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

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Список размещен на сайте городской администрации.

В списке граждан, которые числятся пропавшими без вести, 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны. В перечне погибших, личность которых установлена, - 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Среди госпитализированных указано 69 человек, из них 24 ребенка и один сотрудник МЧС 37 лет. Сколько из них находятся в лечебных учреждениях сейчас, не уточняется.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, власти обещали в ближайшее время разместить в открытом доступе полную информацию о погибших и пострадавших.

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