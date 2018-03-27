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Экс-руководитель компании в Татарстане подозревается в неуплате налогов

Происшествия
27 марта, 14:59 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, марта. /ТАСС

Общий объем неуплаченных средств составил 82,5 млн рублей

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КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили дело в отношении бывшего руководителя ЗАО "Трест Камдорстрой" (Татарстан) 43-летнего Владимира Трунова и неустановленных лиц по подозрению в уклонении от выплаты 82,5 млн рублей налогов. Об этом во вторник сообщила пресс- служба СУ СК РФ по Татарстану.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". По предварительной версии, с 2012 по 2014 год Трунов и неустановленные лица ЗАО "Трест Камдорстрой" предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организации и транспортному налогу с фиктивными сведениями", - отмечается в сообщении.

По данным МВД по Татарстану, объем неуплаченных налогов составил 82,5 млн рублей или 11,9% от подлежащих уплате сумм налогов и сборов за три финансовых года.

"Трест Камдорстрой" выступает подрядчиком по дорожному и аэродромному строительству, реконструкции и ремонту путепроводов, подземных и надземных пешеходных переходов и т. д.

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