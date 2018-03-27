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В Аргентине 68 дельфинов выбросились на берег

Происшествия
27 марта, 16:02 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 27, марта. /ТАСС

Сообщается, что больше половины из них погибли

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Материал из 1 страницы
© EPA/Mario Lopez

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 марта. /ТАСС/. В Аргентине сразу 68 дельфинов выбросились на пляж в районе порта Пуэрто-Мадрин, расположенного в северо-восточной части провинции Чубут. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Национального центра Патагонии (CENPAT) удалось спасти и выпустить в море всего 19 млекопитающих, сообщило агентство EFE.

"На берег выбросились амазонские дельфины (Inia geoffrensis), которые считаются самыми крупными речными дельфинами", - сообщили представители CENPAT. Они выразили недоумение по поводу того, что сразу столько млекопитающих этого вида оказались очень близко от пляжа, из-за чего были выброшены волнами на берег. Обычно подобные случаи крайне редко случаются с амазонскими дельфинами, и практически не случалось их массовой гибели в результате подобных происшествий.

Сотрудники CENPAT удалили с пляжа тела погибших млекопитающих и начали расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Амазонские дельфины, которых также называют иниями или боуто, вырастают до 3 метров в длину и их вес может достигать 200 кг. В мутной воде они хорошо ориентируется при помощи эхолокации, а также великолепного слуха и осязания. По сравнению с другими дельфинами, Inia geoffrensis плавают с меньшей скоростью, до 3 км/ч в среднем. Максимальная скорость амазонского дельфина - 22 км/ ч.

Как отмечают эксперты, причины массовых выбросов дельфинов на сушу бывают разные, например, дезориентация вожака стаи или инфекция. Оказавшись на берегу, морские млекопитающие уже не могут вернуться в океан без посторонней помощи и погибают в течение нескольких часов.

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