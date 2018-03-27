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СК получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
27 марта, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Родственникам выдали 21 разрешение на захоронение, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заявления о пропаже 67 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" поданы в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове", - сообщила она.

По ее словам, родственникам выдали 21 разрешение на захоронения. "Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", - добавила Петренко.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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