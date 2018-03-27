СК получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заявления о пропаже 67 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" поданы в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове", - сообщила она.

По ее словам, родственникам выдали 21 разрешение на захоронения. "Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", - добавила Петренко.