Суд продлил до трех суток задержание технического директора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова во вторник продлил до трех суток срок задержания технического директора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгия Соболева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок задержания Соболева на срок не более 72 часов", - сказал судья Виктор Гааг.

Заседание об избрании меры пресечения в виде ареста назначили на среду, 28 марта.

О продлении срока задержания представитель Следственного комитета России просил "в связи с необходимостью предоставления в суд дополнительных доказательств, подтверждающих причастность Соболева к совершению преступлений". Соболева задержали в ночь на 26 марта. Он сообщил в суде, что лично принимал участие в тушении и эвакуации людей. Системы пожаротушения, по его словам, работали исправно.

Во вторник в суд подали материалы в отношении четырех задержанных по делу о гибели людей на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее СК сообщал о задержании пяти человек. Среди них: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, предположительно, отключил систему оповещения.