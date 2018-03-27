Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд продлил до трех суток задержание технического директора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Происшествия
27 марта, 15:18 дата обновления: 27 марта, 15:25 UTC+3

Заседание об избрании Георгию Соболеву меры пресечения пройдет 28 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова во вторник продлил до трех суток срок задержания технического директора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгия Соболева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Продлить срок задержания Соболева на срок не более 72 часов", - сказал судья Виктор Гааг.

Заседание об избрании меры пресечения в виде ареста назначили на среду, 28 марта.

О продлении срока задержания представитель Следственного комитета России просил "в связи с необходимостью предоставления в суд дополнительных доказательств, подтверждающих причастность Соболева к совершению преступлений". Соболева задержали в ночь на 26 марта. Он сообщил в суде, что лично принимал участие в тушении и эвакуации людей. Системы пожаротушения, по его словам, работали исправно.

Во вторник в суд подали материалы в отношении четырех задержанных по делу о гибели людей на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее СК сообщал о задержании пяти человек. Среди них: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, предположительно, отключил систему оповещения.

Смотрите также

Задержанным по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове предъявили обвинения

Суд принял четыре ходатайства об аресте фигурантов дела о гибели людей в ТЦ в Кемерове

Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
6
Дни траура в России. Досье
7
Литва обратилась к РФ с просьбой о правовой помощи в преследовании экс-банкиров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама