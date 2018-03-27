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Предполагаемый вербовщик ИГ в Петербурге в суде отказался от показаний

Происшествия
27 марта, 15:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Фарход Назаров заявил, что признательные показания на стадии досудебного следствия он якобы давал под давлением

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Предполагаемый вербовщик запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Фарход Назаров, ранее признавший себя виновным по делу о склонении к террористической деятельности в Петербурге, на первом заседании суда во вторник отказался от собственных показаний, передает корреспондент ТАСС.

"Никого не вербовал, никого не склонял", - сказал обвиняемый Назаров на первом выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге. По его словам, признательные показания на стадии досудебного следствия он якобы давал под давлением.

Фархода Назарова также обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, по этой статье фигурант признал вину и подтвердил это сегодня в суде.

По версии следствия, в 2017 году Назаров занимался вербовкой с помощью месcенджеров WhatsApp и Telegram, а также при личных встречах в ресторанах в центре Петербурга. Кроме того, как установили следователи, фигурант приобрел наркотики для последующего сбыта и хранил их в квартире в городе Колпино под Петербургом. Запрещенные вещества в крупном размере оперативники изъяли при обыске. Назарова задержали сотрудники Центра "Э" МВД РФ осенью прошлого года.

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